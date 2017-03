Kronologi Penangkapan Andika 'The Titans' karena Kasus Narkoba

Andika The Titans (Foto: Okezone)

BANDUNG - Andika 'The Titans' ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung karena memiliki narkoba. Di hadapan awak media, polisi pun menceritakan kronologi penangkapan tersebut.

"Kita menangkap An setelah membututi ojek online yang hendak mengantarkan ke tersangka. Kita tangkap dia setelah menerima ganja sintesis. Ia ditangkap di Rumahnya di Sarijadi, Bandung," jelas Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Hendro Pandowo.

Selain mengamankan Andika, polisi pun sebelumnya menangkap ketiga tersangka lainnya yaitu Andriansyah (29), Dedi (32), dan Eva (32).

Penangkapan terhadap Andika, merupakan hasil pengembangan dari seseorang berinisial A. Dari situ, polisi kemudian berhasil menangkap D dan E, yang mana keduanya merupakan bandar dan pemilik instagram dengan akun Mr.stone

"Tersangka AN bukan bandar, akan tetapi pengguna," jelas Hendro.

Akibat perbuatannya tersangka AN dijerat dengan pasal pasal 114 UU no 35 ttg narkotika dan pasal 112 UU no 35, 2009, ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun penjara.