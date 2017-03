Park Bo Gum, Song Joong Ki Puncaki Daftar Selebriti Terpopuler Korea Selatan 2017

SEOUL – Perdebatan antara figur publik Korea Selatan paling populer sering menjadi bahan perdebatan sengit baik di dalam maupun luar negeri. Namun, sebuah majalah lokal yang biasa membuat daftar popularitas figur publik baru-baru ini merilis daftar miliknya untuk tahun 2017.

Daftar tersebut berisikan artis-artis yang namanya sudah tidak lagi diragukan keahliannya di depan publik. Di posisi paling atas, ada Park Bo Gum yang diikuti dengan Song Joong Ki. Ketenaran mereka baru-baru ini naik drastis setelah film mereka (secara berurutan) Reply 1988 dan Descendants of the Sun. Sedangkan, TWICE menempati posisi teratas untuk masalah pengaruh dan popularitas mengalahkan BTS dan EXO.

Berikut daftar penuh Power Celebrity yang dirilis Forbes Korea, dilansir Koreaboo, Rabu (01/03/2017). Selain beberapa atlet, figur-figur lain rata-rata adalah musisi, pembawa acara variety show, atau aktor.