Julia Perez Ngarep Jadi Menantu Raja Arab Saudi

Solopos.com, SOLO – Meski tengah berjuang melawan penyakit yang mematikan, namun Julia Perez tampaknya tak mau menyerah begitu saja, ia pun memiliki harapan baru.

Baru-baru ini Jupe menanggapi heboh rencana kedatangan Raja Arab Saudi bersama pangeran-pangerannya. Jupe mengunggah foto dirinya sambil berseloroh siap menjadi menantu Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud.

Melalui akun Instagram miliknya, @juliaaperrezz, mantan istri Gaston Castano ini mengungkapkan keinginannya untuk memiliki pendamping hidup. Tak tanggung-tanggung, kali ini ia mengaku siap menjadi menantu Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Seperti diketahui, Raja Salman dijadwalkan datang ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017. dalam lawatannya kali ini, ia dikabarkan membawa 1.500 orang termasuk 25 Pangeran Arab Saudi.

Keinginan itu disampaikan Jupe melalui sebuah foto yang diunggah di Instagram. Dalam foto itu, jupe tampak santun dalam balutan jilbab warna abu-abu lengkap dengan kacamata hitam.

“Gw denger pangeran pada mau dateng. Ahh ikut mejeng, haii King Salman, my name is Rahmawati. Im ready to become ur menantu. Im ready to kawin again, 3th menjanda #jupemaukawinagain #kaliajajadimantukingsalman,” tulis Jupe pada keterangan foto yang diunggah, Senin (27/2/2017).

Tak pelak, foto unggahan Jupe itu menarik perhatian para pengakses Internet (netizen). Mereka merasa geli dengan keinginan Jupe untuk menikah lagi.

“Jupe walaupun sakit tapi masih bisa melucu, hahaha, salut,” tulis akun @gina_mcintomey.

“Hahaha kak Jupe lucu, semangat kak, semoga jodoh sama pangeran Arab,” sambung akun @afgj33.

Kendati demikian, ada pula beberapa netizen yang menilai keinginan Jupe tidak logis.

“Mamita kebelet nikah, semoga didekatkan jodohnya. Mungkin sama pak dokter yang masih sendiri. Jangan sama Pangeran Arab, ngayalnya terlalu tinggi,” tulis akun @yunet_.

Senada dengan komentar tersebut, akun @sofyanidasofyanida menambahkan,

“pangeran mahh kagak nyari cwe yg alisnya disulam, wkkwkwk. Krna di Arab cewenya alisnya asli bagus2 ga perlu disulam, haha.”

“Bukannya mikirin penyakit dan berdoa supaya sembuh malah menghina Raja Salman. Dasar munafik, berarti Anda umrah hanya cari muka alias pencitraan,” sambung akun @sudirman.akil.