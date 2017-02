Perjalanan Panjang Karier Mahershala Ali hingga Meraih Oscar 2017

Mahershala Ali (Foto: The Huffingtonpost)

LOS ANGELES - Keberhasilan merebut trofi Oscar 2017 langsung membuat Mahershala Ali menjadi sorotan. Tak hanya sukses mengalahkan nominator favorit seperti Lucas Hedges, pria 43 tahun juga berhasil mencatatkan rekor sebagai aktor Muslim pertama yang memenangkan penghargaan bergengsi bagi insan Hollywood tersebut.

Perjalanan seorang Mahershala Ali untuk dapat memenangkan Oscar tidaklah mudah. Memulai karier keaktoran sejak tahun 2001, pria asal Oakland, California itu harus menunggu selama 16 tahun untuk bisa berdiri di atas panggung Oscar.

Mahershala mengawali kariernya sebagai aktor serial televisi seperti Crossing Jordan (2001-2002) dan Threat Matrix (2003-2004). Nama Mahershala Ali baru mulai dikenal publik saat berperan sebagai Richard Tyler dalam serial The 4400 (2004-2007).

Dari serial tersebut, Ali akhirnya melakoni debut sebagai aktor layar lebar di tahun 2008 kala membintangi film The Curious Case of Benjamin Button. Sejak itu, sejumlah judul film dam serial sempat dibintangi Ali sebelum akhirnya kembali menuai kesuksesan di layar kaca lewat peran Remy Danton dalam serial House of Cards (2013-2016).

Sukses besar di House of Cards, Ali akhirnya mendapat satu tempat dalam penggarapan sekuel film Hunger Games: Mockingjay (2014-2015) kala memerankan karakter Kolonel Boggs.

Peruntungan Mahershala Ali terus berlanjut hingga ke tahun 2016, ketika menerima tawaran main dalam film Moonlight. Tampil sebagai Juan, Ali akhirnya berhasil mengakhiri penantian panjang dengan mendapat dua penghargaan sekaligus di Critics Choice Awards 2016 dan Oscar 2017 sebagai Best Supporting Actor.