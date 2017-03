Cantiknya BCL Buka Konser Tunggal Perdana

JAKARTA - Bunga Citra Lestari membuka panggung konser tunggal perdana bertajuk "It's Me BCL" di Plenary Hall, JCC Senayan, Jakarta Selatan.

Penyanyi yang akrab disapa BCL ini membuka panggung dengan apik dan cantik menggunakan gaun merahnya. Ia menyapa penonton dengan potongan reff lagu Karena Kau Tahu Ku Cinta Kau.

Masih anggun dengan gain panjangnya, ia lanjut menyanyikan Aku Tak Mau Sendiri, Tentang Kamu dan Kecewa. Setelah itu ia menyapa para penonton yang hadir.

"Selamat malam welcome to It's Me BCL concert. Selamat malam semuanya. Senang sekali akhirnya bisa mewujudkan sebuah konser. Ini juga perjalanannya panjang melibatkan orang-orang banyak. Yang pasti ini persembahan untuk kalian semua," ujar Bunga dari atas panggung.