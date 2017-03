BIGBANG Menangkan 5 Penghargaan Golden Disc Jepang

TOKYO – Di masa cutinya, BIGBANG tetap saja mendapat penghargaan. Tidak tanggung-tanggung, lima kategori berhasil diraup grup yang telah berusia 10 tahun tersebut.

Dilansir dari Yonhap News, BIGBANG berhasil menyabet lima buah penghargaan, yaitu Best Album of the Year (Asia) dan Best 3 Albums (Asia) untuk album terbaru mereka, MADE.

Lagu hit mereka Bang Bang Bang juga berhasil mendapat penghargaan Song of the Year by Download (Asia) dan Best Music Video untuk film dokumenter mereka yang berjudul MADE.

Pemenang lainnya dari Korea Selatan adalah iKon, BTS, dan 2PM. iKon mendapatkan dua penghargaan, sedangkan BTS dan 2PM mendapatkan satu penghargaan.

Dibawakan Asosiasi Industri Rekaman Jepang, Golden Disc Awards memberi penghargaan tahunan bagi artis yang berkontribusi terbesar kepada industri musik Jepang. Meski begitu, pemberian penghargaan tidak disertai upacara dan panggung.