Daftar Konser Musik Pada Maret 2017 (Bagian 2)

JAKARTA - Pada Maret tahun ini sederet musisi menggelar panggung konser mereka di Indonesia. Baik dalam dan luar negeri tak kalah menjadi penantian para penikmat musik di Tanah Air.

Okezone merangkum empat nama gelaran musik yang berlangsung pada awal Maret mulai dari Bunga Citra Lestari, Air Supply, Java Jazz Festival dan Mario Ginanjar. Selain itu, masih ada empat konser lagi yang wajib kamu ketahui dan catat tanggalnya, berikut pilihannya.

5. Shane Filan [14 Maret]

MNC Star Media Nusantara mempersembahkan konser solo dari Shane Filan pada 14 Maret 2017 di The Hall, Senayan City, Jakarta Selatan. Ia juga akan membawakan sederet lagu hits milik boygroup lawasnya Westlife dalam konser nanti.

Konser bertajuk Shane Filan 'Right Here' Live in Concert menjual tiket mulai dari Rp 600.000 - Rp 1.200.000. Ini bukan kali pertamanya menyapa fans Indonesia, pada tahun sebelumnya ia menggelar konser tunggal di Manado, Sulawesi Utara.

6. RAN [29 Maret]

Grup musik RAN akan merayakan hari jadi ke-10 mereka dalam gelaran konser kolaborasi bersama Kahitna pada 29 Maret 2017 di The Pallas, Fairground SCBD, Jakarta Selatan. Dalam konser bertajuk Wednesday is a Lovely Day, Rayi, Asta dan Nino bergandengan dengan grup vokal Kahitna.

Konser tersebut menjual tiket secara online dengan harga Rp 350.000 (belum termasuk pajak).

7. DJ Armin [31 Maret]

DJ Armin kembali menyapa penggemar di Indonesia setelah sukses membius mereka dalam gelaran Djakarta Warehouse Project 2016. Ia akan menggelar konser bertajuk The Armin Only Embrace Tour pada 31 Maret 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Tajuk konser diambil dari album terbarunya berjudul Armin Only Embrace yang rilis pada 2016. Dalam konser nanti akan dipatok harga penjualan presale mulai Rp400.000.

8. 90's Music Harmony [31 Maret]

Konser 90s Mucis Harmony akan mengobati rasa kangen para penikmat musik 90an Indonesia pada 31 Maret 2017. Bertempat di The Pallas SCBD, Jakarta Selatan, akan ada sederet musisi yang populer masa itu untuk menghibur penonton.

Diantaranya yaitu Dewa 19 yang akan berduet dengan Ari Lasso vokalis lamanya, Java Jive feat. Nadilla dan Edwin & Jodhy Super Bejo.