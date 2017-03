Daftar Konser Musik Pada Maret 2017 (Bagian 1)

JAKARTA - Memasuki Maret lekat dengan ibarat bulan musik. Tak hanya sekedar ibarat, pada bulan ini sederet musisi berlomba-lomba menggelar konser mereka di Indonesia.

Baik konser musisi dalam dan luar negeri, ikut memeriakan bulan ini. Berikut daftar konser musik yang akan digelar di bulan ini pilihan Okezone.

1. Bunga Citra Lestari [1 Maret]

Penyanyi yang akrab disapa BCL ini menggelar konser tunggal pertamanya bertajuk It's Me BCL sebagai perayaan 10 tahun berkarier di belantikan musik Indonesia. Konser perdananya ini akan digelar pada 1 Maret 2017 di Plenary Hall, JCC Senayan, Jakarta Selatan.

Pelantun Sunny ini melibatkan banyak pihak profesional mulai dari penyanyi, musisi, aktor hingga desainer ternama untuk melengkapi malam konsernya. Diantaranya yaitu Reza Rahadian, Pas Band, Ariel 'NOAH', Yovie Widianto, Andi Rianto, Joe Taslim, Ari Lasso, Dipha Barus, Nathan Hartono, B.J Habibier, Tax Saverio, Rinaldy Yunardi dan Didi Budiardjo.

2. Air Supply [3 Maret]

Band lawas Air Supply akan menggelar konser tunggal untuk kesekian kalinya di Indonesia. Graham Russel dan Russel Hitchcock hadir dalam konser bertajuk The 40th Anniversary Celebrating of Love di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan pada 3 Maret 2017.

Dalam konser perayaan ulang tahun ke-40 mereka ini, mereka akan membawakan sekitar 16 lagu. Konser ini merupakan hasil penjadwalan ulang akibat salah satu personelnya sakit, setelah mereka seharusnya hadir Desember lalu.

3. Java Jazz Festival [3,4 & 5 Maret]

Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2017 siap kembali digelar. Gelaran musik jazz akbar ke-13 ini akan diadakan pada 3,4, dan 5 Maret di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara.

Pada tahun ini akan disuguhkan oleh musisi-musisi yang tak kalah menghibur dari sebelumnya baik dalam dan luar negeri. Diantaranya yaitu NE-YO, King, Chic Corea, Sergio Mendes, Bebel Gilberto, Nik West, Naughty by Nature, Afgan, Tulus, Andien, HiVi, Abdul and the Coffee Theory, Rendy Pandugo dan masih banyak lagi lainnya.

4. Mario Ginanjar [11 Maret]

Personel grup vokal Kahitna ini akan menggelar konser tunggal bertajuk Mario Ginanjar Tribute to Divas pada 11 Maret 2017 di Erasmus Huis, Kuningan, Jakarta Selatan. Berangkar dari sederet penyanyi diva luar negeri yang menjadi idolanya, ia akan membawakan lagu-lagu milik Mariah Carey, Celine Dion, Janet Jackson, Toni Braxton dan Whitney Houston.

Tak sendiri, mengandeng penyanyi-penyanyi berbakat Indonesia. Diantaranya yaitu Titi DJ, Ucie Nurul, Rinni Wulandari, Dara Jana, dan 5Romeo.

Itu tadi empat konser musik yang akan digelar pada Maret 2017 pilihan Okezone. Jangan lupa catat tanggalnya yaaa...