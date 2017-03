Hadirkan Kejutan di Single Baru, Ed Sheeran Jadi Rapper

LOS ANGELES - Ed Sheeran menghadirkan kejutan dalam single terbarunya, Eraser. Berbeda dengan lagu-lagu terdahulu, Sheeran kali ini mengangkat genre heavy rap yang dipadukan dengan warna musik pop ciri khasnya.

Tampak dalam video yang diposting NME, lantunan lirik bertempo cepat ala rapper dengan iringan petikan gitar akustik langsung terdengar sejak awal hingga pertengahan lagu, sebelum akhirnya Ed Sheeran kembali pada warna pop saat memasuki bagian intro.

Perilisan single Eraser ini dilakukan Ed Sheeran bertepatan dengan perayaan 10 tahun SBTV. Oleh karenanya, Sheeran memilih untuk membawakan lagu tersebut secara live dari studio SBTV.

"Hari ini adalah 10 tahun perayaan SBTV, dan tujuh tahun perayaan sejak mereka untuk pertama kali memposting videoku diawal karier sebagai musisi," ujar Ed Sheeran sebelum tampil.

Sebelumnya, Ed Sheeran sudah lebih dahulu merilis single Shape of You dan Castle On the Hill yang menandai comeback-nya ke ranah musik. Ketiga single diatas merupakan bagian dari promosi album terbaru Sheeran, ÷ yang akan dirilis secara utuh mulai 3 Maret 2017 mendatang.