Berawal Manggung di Cafe-Cafe, Air Supply Jadi Band yang Mendunia

JAKARTA - Siapa yang tak kenal dengan band Air Supply yang kini telah menginjak usia 41 tahun. Duo band soft rock asal Australia ini telah terbentuk sejak 12 Mei 1975.

Kesamaan selera musik The Beatles, membuat Graham Russell dan Russell Hitchcok 'klik' tampil memukau pada saat masih manggung dari cafe ke cafe. Keduanya lalu memulai rekaman di Sidney, Australia yang berlanjut ke pasar musik Amerika Serikat dan Kanada.

Album Life Support yang diproduksi pada 1979 menjadi titik populer mereka di industri musik dunia. Salah satunya lewat single Lost in Love yang menguasai tangga lagu di banyak negara dan kesuksesan serupa diikuti oleh single kedua berjudul All Out Love.

Mereka populer lewat rangkaian tur konser keliling dunia dan membawakan lagu Making Love Out of Nothing At All di tahun 1983. Mereka juga telah menancapkak kesuksesan lewat album kompilasi The Greatest Hits tahun itu yang terjual sebanyak tujuh juta copy dan masuk di peringkat ke-7 Billboard 200.

Pada 1984, lagu I Can Wait Forever masuk dalam adegan film Ghostbusters. Lagu tersebut bahkan masuk dalam album soundtracknya. Kesuksesan di era 80an juga dirasakan lewat lagu cober The Power of Love milik Jennifer Rush. Hingga tahun 90an mereka aktif merilis album dan single dan menyapa langsung para fans lewat rangkaian tur.

Hingga pada 2005, mereka merilis album It Was 30 Years Ago Today untuk merayakan hari jadi ke 30 tahun dan sukses menyapu tangga lagu. Bahkan, pada 2014 mereka sempat mencoba genre baru lewat lagu Dessert Sea Sky dan I Want You yang membuatnya masuk dalam jajaran Top 50 Billboard Dance Club Play. Sementara lagu terbaru mereka dirilis pada 2015 lewat single berjudul I Adore You.

Memasuki 2016, Air Supply memasuki usia 40 tahun. Untuk merayakan hari jadinya, mereka menggelar tur konser keliling dunia, salah satunya Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang dikunjunginya.

Pada 3 Maret 2017 Graham Russel dan Russel Hitchcock akan menghibur para penggemarnya dalam konser bertajuk "Air Supply 40th Anniersary-Celebration of Love in Jakarta" di Kasablanka Hall, Jakarta Selatan. Konser tersebut akan dimeriahkan oleh penyanyi Syahrini.