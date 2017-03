Sempat Gagal Konser, Air Supply Janji Tak Akan Kecewakan Fans Indonesia

JAKARTA - Setelah sempat membatalkan jadwal konsernya di bulan Desember 2016, Air Supply akhirnya datang menyambangi Indonesia untuk melangsungkan konser di Kota Kasablanka pada tanggal 3 Maret 2017. Duo rocker, Russel Hitchcock dan Graham Russell, siap menghibur para penggemar mereka di Indonesia.

Mereka mengaku memiliki hubungan istimewa dengan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Air Supply, yang pada tahun 2013 juga pernah ke Indonesia, tak ingin mengecewakan para fansnya lagi.

"Kami datang ke Indonesia beberapa tahun lalu, itu sudah lama sekali dan kita punya hubungan baik dengan orang Indonesia. Untuk itu tidak ada alasan bagi kami tidak ingin ke sini," kata Russell di acara konferensi pers The 40th Anniversary - Celebration of Love di The Sultan Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2017).

Pelantun hits Without You tersebut selalu terkesan dengan sambutan hangat dari masyarakat Indonesia. Duo Australia ini pun selalu menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat favorit mereka untuk menggelar konser.

"Indonesia tempat yang sangat spesial dan sangat ingin kami kunjungi karena setiap saya kesini selalu ada sambutan yang baik dan hangat dari kalian semua," sambungnya.

Sampai sejauh ini, pihak promotor Full Color Entertainment mengklaim bahwa tiket konser Air Supply sudah mendekati sold out. Tiket saat ini tinggal bersisa 10 persen saja.

"Seribu orang yang sudah beli dari pagi sampai malem. Berarti total sekarang sisa 10 persen lagi. Permintaan tiket beranjak drastis seperti pas Desember mereka rencananya datang kesini," tutup David Ananda, Managing Director Full Color Entertainment.