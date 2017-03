Air Supply Bakal Bawakan Tiga Lagu Spesial saat Konser di Jakarta

JAKARTA - Menjelang konser The 40th Anniversary - Celebrating of Love di Mall Kota Kasablanka pada tanggal 3 Maret 2017, Air Supply telah mempersiapkan penampilan khusus. Duet Graham Russel dan Russell Hitchcock mengatakan bahwa mereka akan membawakan 16 buah lagu dengan tiga di antaranya adalah lagu kejutan.

"(Kami akan membawakan) 16 lagu dan tiga lagu baru dan itu lagu kejutan, kami tidak bisa memberitahukannya di sini," ujar Graham di konferensi pers konser Air Supply di Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2017).

Secara konsep, grup duo yang membawa genre soft rock ini akan menyebarkan cinta dan kasih sayang seperti yang tertera pada judul konser mereka. Antusiasme tinggi jelas terlihat dari mereka karena pada Desember lalu mereka batal manggung di Indonesia.

"Kita mencari hal yang baru mengingat kami pernah kesini sebelumnya, jadi kami ingin memberikan sesuatu yang baru. Terlebih karena kegagalan pada Desember kemarin," kata Russell menambahkan.

Lagu-lagu andalan mereka seperti Without You, Goodbye, dan The Power of Love dipastikan akan disuguhkan bagi para penggemar mereka di Indonesia.