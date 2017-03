FOTO: Tiket Konser BCL Ludes Terjual

JAKARTA - Artis cantik Bunga Citra Lestari atau akrab disapa BCL akan menggelar konser pada hari ini Rabu (01/03/2013). Konser ini pun akan digelar di Jakarta Convention Center. Konser ini bertajuk "It's Me BCL".

Dilansir dari akun instagram pribadinya @bclsinclair menyatakan tiketnya sudah habis. Hal ini terpampang pada instagram pribadinya "#ITSMEBCL CONCERT TICKET SOLD OUT!! See you tonight 😘 #bungacitralestari #concert #ticket #teambcl," tulis Bunga pada akun instagramnya Rabu (01/03/2017).





Bunga Citra Lestari pun mendapat respon dari netizen perihal postingannya tersebut. Ibu satu anak ini pun tampak sangat bahagia lantaran tiket konsernya tersebut sudah ludes terjual. Para netizen pun, tak sabar apa yang akan ditampilkan oleh wanita kelahiran Jakarta 33 tahun silam ini. Mereka pun mengirimkan doa agar konser yang digelarnya dapat berjalan sukses dan lancar.Rencananya, konser itu akan berjalan selama dua jam."Bismillah, semoga sukses dan lancar ya Kak BCL konsernya nanti malam. Do'a kami menyertaimu. Semangat Kak πŸ’ͺπŸ’ͺπŸ€—πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜," tulis @mohammadrazzaqriphat.