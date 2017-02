Resmi, John Legend Rilis Single Medley OST La La Land

LOS ANGELES - John Legend akhirnya secara resmi merilis single medley Original Soundtrack (OST) film La La Land, City of Stars dan Audition (The Fools Who Dream). Hal tersebut ia lakukan pasca sukses menghidupkan film arahan Damien Chazelle diatas panggung Oscar 2017 lewat penampilan solo memukaunya.

Dalam versi digital single medley OST La La Land, John Legend tidak membawakan lagu tersebut secara solo. Berbeda dengan apa yang ia lakukan diatas panggung Oscar 2017, Legend kali ini berkolaborasi dengan sang komposer, Justin Hurwitz untuk mengisi beberapa bagian lagu, seperti diberitakan dalam Billboard.

City of Stars sendiri dinobatkan sebagai The Best Original Song dan menambah panjang deretan piala Oscar 2017 yang berhasil diraih La La Land. Terhitung, enam kategori sukses dimenangkan oleh para pihak yang terlibat dalam penggarapan film tersebut, seperti diantaranya Emma Stone (The Best Actress), Damien Chazelle (The Best Director) dan Justin Hurwitz (The Best Score).

La La Land sebenarnya nyaris menyabet trofi ketujuh mereka kala sempat dinobatkan sebagai pemenang kategori The Best Picture. Namun, penghargaan akhirnya diberikan kepada Moonlight, lantaran insiden salah beri amplop yang hingga saat ini masih menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan publik.