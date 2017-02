Hore! Akhirnya Air Supply Tiba di Jakarta

JAKARTA - Grup musik legendaris Air Supply akhirnya tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa (27/2/2017). Mereka tiba sekira pukul 22.00 WIB dengan busana super kasual.

Russell Hitchcock terlihat mengenakan kemeja putih berlapis hodie berwarna dongker. Sedangkan, Graham Russel tampak memakai kaus panjang dengan warna senada dilengkapi jaket berwarna gelap. Keduanya pun langsung antusias melihat sambutan yang begitu meriah ketika tiba di Bandara.

Sebagai bentuk penyambutan, Russell dan Graham bahkan diberikan sebuah kalung bunga yang indah. Tak heran apabila, Graham sangat tersentuh. Ia pun tak segan mengucapkan banyak terima kasih kepada para penggemar dan awak media yang hadir.

"Thank you so much. Thank you guys," katanya sembari melambaikan tangan.

Di sisi lain meski sudah melakukan penerbangan selama berjam-jam, perasaan Graham rupanya tetap membaik. Ia bahkan mengatakan jika kondisi tubuh tetap fit.

"I'm ok. Everything great," tambahnya.

Sementara itu, Air Supply diketahui akan menggelar konser bertajuk Bringing Back The Memories pada 3 Maret 2017 di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Jakarta.

Kabar baiknya, Jakarta merupakan kota pertama yang disinggahi mereka dalam rangkaian tur Air Supply di South East Asia.