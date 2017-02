VIDEO: Bikin Gemas, El Barack Sudah Bisa Pesan Es Krim Sendiri

JAKARTA - Putra semata wayang Jessica Iskandar, El Barack Alexander semakin pandai. Bocah yang akan menginjak usia tiga tahun pada 21 Juli 2014 ini sudah mampu memesan makanan sendiri. Ya, El sudah piawai memesan es krim tanpa bantuan orang lain.

Hal ini terungkap melalui video berdurasi singkat yang diunggah Jessica di Instagram. Dalam video itu terlihat mereka berdua tengah asyik memilih jenis es krim yang akan dipesan. El yang terlihat antusias, mengatakan ingin segera menyantap es krim rasa strawberry.

Mendengar keinginan sang anak, Jessica pun langsung menyuruh El untuk memesan ek krim sendiri kepada pelayan di hadapannya. Tak menunggu lama, El dengan sigap menyampaikan keinginannya kepada si pelayan.

Ice cream time ❤️ EL sudah pandai order sekarang @inijedar x @alexanderbarackel A post shared by Jessica Iskandar (@inijedar) on Feb 27, 2017 at 9:16pm PST

"I want this strawberry. One scoop strawberry please. How much?" kata El dalam video yang diunggah pada Selasa (28/2/2017).

Bisa ditebak, video dengan caption, "El sudah pandai order" itu pun langsung hujan komentar dari para netizen. Mereka mengaku gemas dengan aksi bocah blasteran tersebut.

"Wow... how much lucu banget," gemas @zayrahpurty.

"Pinternyaaaa," puji @dinipuspita.sari.