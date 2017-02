Tak Lagi Tomboy, Istri Aming Panen Pujian

JawaPos.com - Dikenal sebagai cewek tomboy, rupanya sedikit demi sedikit istri Aming mulai mengubah penampilannya. Kini dia lebih memilih untuk tampil feminin dalam kesehariannya.

Dilansir Jawapos, kecantikan Evelyn tidak kalah mengagumkan saat berdandan feminin. Apalagi ditunjang oleh keberaniannya memakai makeup. Seperti yang terlihat dalam foto terbaru yang diunggahnya ke media sosial Instagram. Di sana istri Aming itu tampak cantik dipoles dengan makeup memenuhi wajahnya.

"Suka hasil make up sendiri hari ini, walau masih belajar," tulis Evelyn sebagai keterangan foto di akun @ev0124.

Followers langsung bereaksi melihat postingan Evelyn tersebut. Netizen mengomentari foto tersebut dengan nada memuji. "Makin kesini makin cantik," puji @liya_chali.

"Gak make up aja udah cantik apalagi pakai make up. Makin feminin makin cantik kak," komentar @fitrinazar.

"Ih keren si tomboi bisa make up sebagus ini, aku aja ngga bisa," tulis @sherly_kairupan.

"Kak Eve cantik ya masya Allah, hope be like that always yeah kak," komentar @aliyahtawas95.

"Cantik pakai banget kakanya," ujar @putrihuda99.