Perjalanan Emma Stone Sebelum Raih Piala Oscar 2017

LOS ANGELES - Nama Emma Stone mendadak dielu-elukan pegiat film berkat aktingnya yang menawan di La La Land. Ini adalah bukan film pertama, tetapi seakan Emma terkenal berkat film bergenre drama musikal tersebut. Apalagi ia mendapatkan Piala Oscar kategori Aktris Terbaik.

Dilansir dari berbagai sumber, Emma Stone memulai karier di industri film di Superbad tahun 2007. Di film ini, ia berperan sebagai Jules dan kemudian mengantarkannya kepada Young Hollywood Award for Exciting New Face.

Emma lahir dengan nama Emily Jean "Emma" Stone. Lahir di Scottsdale, Arizona, Amerika Serikat pada 6 November 1988. Emma Stone adalah anak dari seorang kontraktor bernama Jeff, sedangkan ibunya bernama Krista, seorang penata rumah.

Emma mengasah bakatnya di sebuah teater yaitu di Phoenix. Lalu setelah itu, Emma pergi untuk mencari peruntungan di California. Ia pun berharap agar bisa sukses itu.

Sebelum memulai karier di industri film, Emma mendapatkan peran pada acara reality show yang bernama The New Partridge Family. Dalam reality show tersebut, Emma berperan sebagai Laurie Partridge. Aktingnya terlihat berbakat saat bermain dalam film Superbad.

Berbagai penghargaan pun sudah didapat oleh aktris kelahiran 28 tahun ini. Mulai dari Young Hollywood Award for Exciting New Face yang didapatnya pada film perdananya hingga MTV Movie Award for Best Comedic Performance.

Berbagai jenis genre film telah ia bintangi, seperti The House Bunny Easy A, Crazy, Stupid, Love, The Amazing Spider-Man Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) dan lainnya. La La Land menjadi pembuktiannya di dunia akting. Namun sayangnya, berakhir antiklimaks setelah Moonlight meraih Best Pictures.

Namanya pun kini sudah sejajar dengan deretan aktris terbaik pemenang Piala Oscars. Mulai dari Natalie Portman, Sandra Bullock, Kate Winslet dan masih banyak lagi.