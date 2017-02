VIDEO: Melly Goeslaw Puji Soundtrack La La Land

Walaupun gak jadi menang best picture tp tetep seneng ah film ini banyak dpt piala Oscar khususnya Scoring dan Soundtrack yg emang baguuus banget. Hmmm bentar lagi pasti banyak meme2 dari kesalahan tadi. Kebiasaan deh bukannya bikin karya bagus malah lebih seneng bikin nyinyir2an 🙈 #Repost @lalaland with @repostapp ・・・ Get @JohnLegend’s medley of the Academy Award winning song ‘City of Stars’ and ‘Audition’ as performed at the #Oscars. (Link in bio)

A post shared by Melly Goeslaw (@melly_goeslaw) on Feb 26, 2017 at 9:55pm PST