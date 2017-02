Tiga Pemenang Kejutan Sepanjang Sejarah Penyelenggaraan Oscar

LOS ANGELES – Kemenangan di panggung Oscar tidak selalu sesuai dengan prediksi. Diantaranya bahkan ada yang diperdebatkan, namun lainnya menjadi kejutan hingga membuat masyarakat tidak film-film tersebut menjadi pemenang.

Kejadian seperti yang dialami Suicide Squad pada Oscar 2017 bukan kali pertama, beberapa film lain yang mendapat penilaian buruk dari penonton dan kritikus bahkan mampu meraih beberapa kemenangan diajang bergengsi sekelas Oscar. Berikut tiga kemenangan film yang paling tidak terkira selama 10 tahun terakhir berdasarkan pantauan Okezone.

1. Pulp Fiction vs Forrest Gump (1995)

Salah satu pertandingan film paling sengit sepanjang sejarah Oscar. Bagaimana tidak, kedua film ini masih menjadi bahan perbincangan bertahun-tahun setelah dirilis. Kedua film tersebut juga berhasil menjadi meme internet yang bertahan lama dalam sirkulasi tren di berbagai forum online di Amerika Serikat.

Meski begitu, kritikus film lebih setuju jika Pulp Fiction dimenangkan. Pasalnya, karya tersebut berhasil membawa perubahan dalam industri dan karakter produksi perfilman Amerika Serikat dengan cerita bersifat non-linear, sedangkan Forrest Gump masih membawa alur cerita linear yang dianggap biasa di kala itu.

2. Suicide Squad (2016)



Tidak diragukan lagi Suicide Squad mendapat kritikan keras dari berbagai pihak, seperti layaknya film-film DC Universe yang lain. Penilaian berbagai pihak pun jauh dari baik, seperti skor 26 persen di Rotten Tomatoes dan pujian yang hanya tertuju pada karakter Harley Quinn yang diperankan Margot Robbie.

Namun, film tersebut tiba-tiba muncul dalam nominasi Oscar 2017 bahkan memenangkan penghargaan Best Makeup and Hairstyling. Tentu saja hal itu membuat netizen berang dan menyindir kemenangan Will Smith cs di media sosial.

Sementara itu, lawan Suicide Squad bukanlah film yang enteng, yaitu A Man Called Ove dan Star Trek Beyond. Sontak saja, netizen tidak rela menyebut Suicide Squad sebuah “film pemenang Oscar”. Terlebih, jumlah kemenangan Suicide Squad kini menyamai Citizen Kane dan aktor Leonardo Dicaprio, dan melebihi yang didapat film horor legendaris The Shining.

3. Crash (2006)

Crash punya satu lawan yang sangat berat di nominasi Best Picture Oscar kala itu, yaitu Brokeback Mountain. Film kontroversial yang berkisah tentang cinta sepasang lelaki gay ini masih mendapat komentar positif hingga kini, dan banyak pihak yang tidak rela mereka harus kalah.

Brokeback Mountain bahkan dianggap superior dibanding Crash. Sontak saja, kemenangannya disambut dengan komentar negatif para penikmat film.

Di tahun kemenangan Crash, panitia Oscar mendapat hujatan dan cercaan dari para penikmat film yang menganggap Brokeback Mountain ditolak karena membahas isu yang sangat tabu.