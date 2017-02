Unggah Foto ''Bareng'' Emma Stone, Adele Bikin Gagal Fokus

LONDON - Adele merupakan salah satu musisi yang ikut bangga dengan prestasi Emma Stone. Adele pun turut memberikan ucapan selamat pada peraih artis utama terbaik di Oscar 2017.

Di instagram, Adele mengunggah foto tengah berpose di depan tv yang mempelihatkan Emma Stone. Pada keterangan foto, pelantun Hello itu memuji Emma.

"Ah Emma and Moonlight, congratulations so so wonderful" tulis Adele.

Melihat unggahan Adele, para netizen pun langsung ikut berkomentar. Namun bukannya mengomentari soal ucapan selamat untuk Emma, para netizen justru gagal fokus dengan tampilan Adele yang tanpa make-up.

"Tidak bermake-up," tulis @creamyjake.

"Terlihat lebih cantik!," tulis @cxstro14