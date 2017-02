Daftar Pemenang Best Picture Oscar Sepanjang Masa

LOS ANGELES – Selama 89 kali diadakan, ajang bergengsi tahunan Academy Awards atau yang akrab disebut Oscar selalu menarik perhatian insan film. Paling menarik ditunggu yakni di kategori Best Picture. Namun tahukah Anda para nama para pemenang sepanjang masa Oscar?

Berbagai nama sejatinya pernah meroket berkat menang di kategori Best Picture, hingga akhirnya mendapat ketenaran internasional, seperti yang dialami aktor Clint Eastwood, Al Pacino, Meryl Streep, sutradara James Cameron, hingga Damien Chazelle. Maupun film-film seperti The Godfather hingga The Revenant yang diperankan Leonardo DiCaprio.

Menarik disimak, bahwa dalam ajang Oscar 2017 film yang sangat kuat diprediksi menang yakni La La Land akan dikalahkan Moonlight dengan cara yang mengagetkan. Hal itu akibat salah sebut pemenang oleh pembaca nominasi.

Namun apakah Anda masih ingat film-film terkenal pemenang Oscar tersebut sejak 1990? Jika tidak, yuk simak daftar kompilasi pemenang Oscar sepanjang masa yang telah dirangkum Okezone berikut ini!

1990-2000:

Dances with Wolves (1990)

The Silence of the Lambs (1991)

Unforgiven (1992)

Schindler’s List (1993)

Forrest Gump (1994)

Braveheart (1995)

The English Patient (1996)

Titanic (1997)

Shakespeare in Love (1998)

American Beauty (1999)

Gladiator (2000)

2001-2010:

A Beautiful Mind (2001)

Chicago (2002)

The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)

Million Dollar Baby (2004)

Crash (2005)

The Departed (2006)

No Country for Old Men (2007)

Slumdog Millionaire (2008)

The Hurt Locker (2009)

The King’s Speech (2010)

2011-2016:

The Artist (2011)

Argo (2012)

12 Years A Slave (2013)

Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014)

Spotlight (2015)

Moonlight (2016)