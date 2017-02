Dianggap Film Gagal, Netizen Tak Percaya Suicide Squad Menang Oscar 2017

LOS ANGELES - Netizen masih tidak mempercayai keberhasilan Suicide Squad memenangkan Oscar 2017. Dilansir Time, Selasa (28/2/2017) pengguna Twitter di Amerika Serikat tampak mulai menyampaikan respon bernada sarkastik karena menganggap film itu adalah sebuah produksi gagal.

"Suicide Squad punya jumlah Oscar yang sama dengan Leonardo DiCaprio. Sepertinya ada yang salah," cuit salah seorang netizen.

Diketahui, Suicide Squad menjadi salah satu film yang gagal memenuhi ekspektasi publik di tahun 2017. Alih-alih menuai pujian, film arahan David Ayer justru menuai banyak kritik lantaran banyaknya pemotongan adegan yang dilakukan DC Comics dalam versi layar lebar.

Dengan sederet kritik dan kontroversi yang menaungi film itu, Suicide Squad akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang Oscar 2017 untuk kategori The Best Make-Up. Kendati tidak memenangkan kategori bergengsi, netizen langsung melontarkan candaan sarkastik dengan menyebut Suicide Squad berhasil menghancurkan salah satu kandidat kuat pemenang Oscar 2017, La La Land.

La La Land sendiri harus menelan pil pahit usai karya arahan Damien Chazelle kalah bersaing dengan Moonlight dalam kategori The Best Pictures. Meski begitu, film musikal itu masih berhasil membawa pulang lima penghargaan personal dimana dua diantaranya merupakan kategori bergengsi, The Best Actress dan The Best Director yang dimenangkan Emma Stone dan Damien Chazelle.