Kemenangan Mel Gibson di Oscar 2017 Lewat Hacksaw Ridge Dikecam Netizen

LOS ANGELES - Kecaman netizen atas kemenangan Mel Gibson di ajang penghargaan Oscar 2017 terus berdatangan. Seperti dilansir CTVNews, Selasa (28/2/2017), netizen di ranah Twitter masih belum bisa melupakan aksi rasis yang pernah dilakukan Gibson satu dekade lalu.

"Mel Gibson tetap memalukan, dan aku tidak akan pernah melupakannya," kata salah satu netizen saat mengomentari kesuksesan sang aktor di ajang penghargaan Oscar 2017.

Tak berhenti sampai disitu, ada pula netizen yang mempertanyakan keputusan panitia penyelenggara Oscar 2017 lantaran memberi Gibson dua penghargaan.

"Benarkah mereka memberi Mel Gibson Oscar? Sepertinya, dia tidak dapat memenuhi hal ini sendirian mengingat reputasi yang ia miliki," cuit sang netizen.

I would be making this face for all four hours of this show, if I had to sit behind Mel Gibson. #Oscars pic.twitter.com/HopWmxFBMy