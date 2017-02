Ada Insiden Salah Sebut Pemenang Oscar 2017, Steve Harvey: Aku Tidak Sendiri!

LOS ANGELES – Kesalahan pembacaan pemenang Best Picture Oscar 2017 akhirnya sampai di telinga Steve Harvey. Steve pun merasa senang, karena akhirnya tidak sendiri.

Senin 27 Februari 2017, Steve menulis sebuah cuitan di Twitter, menyebut-nyebut Warren Beatty sebagai pembaca nama pemenang. “Hubungi aku Warren Beatty. Aku bisa bantu kamu lewati ini! #Oscars,” tulis Steve.

Tidak lama kemudian, Steve juga menuangkan pendapatnya melalui siaran radio paginya. Dengan nada bercanda, Steve merasa paling paham tentang masalah tersebut.

“Aku tahu semua ini. Lebih dari siapapun di dunia ini. Aku pencipta momen-momen ini. Epicurean-nya ini,” tutur Steve.

“Aku ingin mengutip Martin Luther King...’Free at last, free at last, Thank God Almighty, I’m free at last’, bukan cuma aku!” tutur Steve.

Sebelumnya, Steve Harvey mengalami masalah besar di tahun 2015 karena salah menyebut nama pemenang di ajang Miss Universe. Steve menyebut pemenang ajang tahun itu adalah Miss Colombia, ketika harusnya Miss Filipina yang memenangkannya. Steve harus meminta maaf secara pribadi dan membuat citranya sangat buruk.

Selain mengutarakan lega, Steve pun mengeluhkan perbedaan produser Oscar yang menurutnya jauh lebih baik kepada Warren Beatty dibandingkan produser Miss Universe kepadanya. Sesuai dengan cuitannya, Steve kembali mengulang permintaannya agar Warren menghubungi Steve.

“Aku akan mengajarinya menghadapi ini dengan elegan. Puji Tuhan untuk produser yang tetap bersama dengan talent mereka. Puji Tuhan untuk yang tetap bertahan, tidak menunggu sampai keesokan harinya di depan pers...aku berjalan di walk of shame sendiri, tidak pegang bunga, tidak pakai mahkota, hanya mikrofon dan pandangan ‘oh hell no’,” tutur Steve.