Matt Damon Terus Dihina Jimmy Kimmel, Casey Affleck Malah Tertawa Lepas

LOS ANGELES - Casey Affleck tampak tertawa lepas saat Matt Damon menjadi bahan hinaan pembawa acara Oscar 2017, Jimmy Kimmel. Ia bahkan tak kuasa mengusap air mata karena tidak tahan terus tertawa.

Dilansir Dailymail, Selasa (28/2/2017), Affleck yang duduk di depan Damon terlihat sangat menikmati momen-momen kala sang host melontarkan hinaan dan sindiran pada aktor yang menjadi seterunya selama 11 tahun terakhir.

Di tengah hinaan yang dilontarkan pada Damon, Kimmel sempat menyinggung keputusan pria 46 tahun kala dirinya menolak tawaran bermain di Manchester by the Sea dan memilih memproduseri The Great Wall.

Dalam pernyataannya di panggung Oscar 2017, presenter 49 tahun menyindir Damon sebagai sosok yang rendah hati lantaran memberikan posisi tersebut kepada Affleck.

"Dia (Damon) bukan orang sombong. Dia memilih untuk memberikan peran di Manchester by the Sea pada teman masa kecil dan membuat dirinya merugi hingga 80 juta Dolar lewat The Great Wall yang ia buat," imbuh Kimmel yang langsung disambut gelak tawa penonton.

Film Manchester by the Sea sendiri akhirnya sukses membawa masuk enam nominasi di ajang Oscar 2017, dan memenangkan beberapa piala termasuk kategori The Best Actor yang dimenangkan Casey Affleck.

Aksi Jimmy Kimmel menjadikan sosok Matt Damon sebagai bahan hinaan di ajang penghargaan Oscar 2017 kemarin bukan pertama kali terjadi. Hal itu merupakan buntut dari konflik berkepanjangan yang terjadi diantara keduanya pasca Kimmel melarang Damon hadir di acara talkshow miliknya.