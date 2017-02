Jimmy Kimmel Gagal Permalukan Matt Damon di Oscar 2017

LOS ANGELES - Jimmy Kimmel gagal mempermalukan Matt Damon di ajang penghargaan Oscar 2017. Kendati mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari sang pembawa acara, pria 46 tahun itu tetap naik keatas panggung dengan percaya diri saat membacakan nominasi bersama Ben Affleck.

Dilansir melalui Dailymail, Selasa (28/2/2017), Kimmel berkali-kali menjadikan Damon sebagai bahan hinaan. Salah satunya kala presenter 49 tahun menyindir keputusan Damon menolak tawaran bermain di film Manchester by the Sea.

"Dia (Damon) memilih untuk memberikan peran utama di Manchester by the Sea ke teman kecilnya, Casey Affleck dan memproduseri film The Great Wall yang membuatnya merugi 80 juta Dolar," kata Kimmel yang disambut tawa para tamu undangan.

Tak cukup sampai disitu, Kimmel juga mengkritik kualitas akting Damon di film We Bought the Zoo yang gagal menjadi box office. Terakhir, sang host Oscar itu juga sengaja meminta kelompok orkestra untuk memainkan lagu saat Damon berbicara di atas panggung sebagai host pembaca nominasi.

Alih-alih sukses mempermalukan Damon, Kimmel justru jadi sasaran aksi balas dendam sang aktor kala ia sengaja menjulurkan kaki untuk mengganjal langkah sang presenter.

Diketahui, Jimmy Kimmel dan Matt Damon sudah terlibat konflik sejak 11 tahun lalu. Hal ini bermula ketika Kimmel melarang Damon untuk hadir di acara talkshow yang ia pandu.