Hary Tanoe dan Liliana Tanoesoedibjo Tampil Menawan di Red Carpet Oscar 2017

LOS ANGLES – Ajang perhargaan bergengsi bagi insan dunia perfilman, Academy Award atau Oscar 2017 menjadi momen yang tak terlupakan. Khususnya saat gelaran red carpet, terlihat barisan selebriti sedang berpose dengan fashionnya masing-masing di Dolby Theater, Hollywood, California, Amerika Serikat.

Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama istrinya Liliana Tanoesoedibjo menghadiri gelaran tersebut. Keduanya tampak begitu serasi dan menawan di antara barisan para selebriti dunia.

Hary Tanoe mengabadikan momen tersebut dengan mengunggahnya di akun media social pribadi miliknya. “Menghadiri Piala Oscar Hollywood, Amerika,” seperti tertulis di postingan instagram miliknya @Hary.Tanoesoedibjo.

Hary Tanoe terlihat gagah dengan menggunakan tuxedo hitam dan kemeja putih dilengkapi dengan dasi kupu-kupu, sedangkan Liliana Tanoesoedibjo terlihat menawan dengan dress dilengkapi aksen bunga-bunga yang timbul. Penampilan tersebut makin sempurna dengan kalung dan antingnya yang membuatnya semakin menawan.

Tak berapa lama foto tersebut mendapatkan ribuan love di Instagram. Seperti di akun instagram bernama Galangpramo, mengatakan "Oh waw, best couple," ada juga @butetsinambela”Idolaku amang HT,” kata dia.

Sementara @queenynh mengagumi penampilan HT “Pakkk hary cakeeep kayak masih ABG....aweeet mudaaa,” ungkapnya. Dan @opishania “Pak HT & Bu Lili ke acara #Oscars, sebelumnya diundang ke inaugurasi Presiden Donald Trump, itu sangat membanggakan Indonesia,” pungkasnya

Di Fanpage @HaryTanoeofficial, Ezith Estafeta mengagumi penampilan Liliana. “Cantiknya Ibu Hary Tanoe...,” . Selain itu ada juga Vera Ferdianti New Wow ... Stunning for u both Pak Harry dan Ibu Liliana,” ungkapnya.