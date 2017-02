Popularitas EXO Mulai Menurun, Japan Gold Disc Awards Buktinya

SEOUL - Popularitas EXO lambat laun mulai menurun. Meski masih terkenal di negara asal, nyatanya kiprah EXO di Jepang mulai tergerus dengan boyband pendatang baru.

Terbukti, boyband yang terdiri dari sembilan anggota ini ternyata tak membawa pulang satu pun penghargaan di Japan Gold Disc Awards 2017.

Dilansir Sindonews dari Allkpop, hanya BIGBANG, BTS, 2PM, iKON, dan N.Flying yang mendapatkan berbagai penghargaan di Japan Gold Disc Awards. Sedangkan, EXO sama sekali tidak membawa penghargaan di Japan Gold Disc Awards 2017.

Dalam hal ini, BIGBANG memboyong penghargaan di Japan Gold Disc Awards. Boyband asuhan YG Entertainment ini berhasil meraih Best Asian Artist, Album Of The Year, Best 3 Albums, Song of the Year by Download dan Best Music Video.

Lalu ada BTS dan 2PM juga berhasil membawa piala yang sama yaitu Best 3 Album. Sedangkan iKON berhasil memenangkan New Artist of the Year dan Best 3 New Artist.

Sementara itu, N.Flying memenangkan penghargaan yang sama yaitu Best 3 New Artist. Acara ini digelar oleh Japan Record Association untuk mengenalkan artis yang telah berkontribusi terhadap perkembangan industri musik di Jepang.