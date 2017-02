Lima Lagu Hits Air Supply Sepanjang Masa

JAKARTA - Jelang konser "Air Supply 40th Anniversary Celebration of Love-Live in Jakarta", pada 3 Maret 2017 di Kota Kasablanka Hall, Jakarta Selatan ada baiknya kamu mempersiapkan banyak hal, mengetahui lagu hits mereka misalnya.

Sepanjang 40 tahun berkarier, band asal Australia ini telah menelurkan hits yang sukses menguasai tangga lagu dalam dan luar negeri. Berikut lima lagu terbaik milik band populer sejak tahun 80-an pilihan Okezone.

1. All Out of Love

All Out Love menjadi lagu hits Air Supply di tahun 1980. Lagu ini sukses membuktikan kualitas dengan duduk di posisi kedua chart Billboard.

Tak hanya itu, lagu soft rock tentang kehilangan cinta ini sukses menggeser dua penyanyi populer di masanya. Keduanya yaitu Upside Down dari Diana Ross, dan Another One Bites the Dust dari Queen.

2. Making Love Out of Nothing at All

Ini adalah lagu ballad andalan Air Supply yang masih menjadi favorit sampai sekarang. Mereka kembali merebut posisi kedua Billboard Hot 100 lewat lagu Making Love Out of Nothing at All.

Lagu yang dirilis pada 1983 ini juga hadir dalam bentuk cover oleh Bonnie Tyler di tahun 1995. Dengan gubahan salah satu lirik bait, Bonnie menghadirkan versi pop rock.

3. Goodbye

Awal tahun 90-an, tepatnya 1993 Air Supply merilis lagu Goodbye.

Meski tak menduduki tangga lagu di Amerika, single dari album "The Vanishing Race" ini diketahui populer di beberapa negara Asia dengan masuk chart no-1.

Goodbye berirama soft rock dengan berisi lagu cinta khas Air Supply. Dalam lagu ini mereka melibatkan dua musisi yaitu Linda Thompson dan David Foster.

4. Lost in Love

Lost in Love masuk dalam jajaran lagu populer Air Supply di tahun 80-an. Lagu ini juga telah membuktikan diri dengan duduk di posisi ke-3 tangga lagu Billboard.

Lagu ini bercerita tentang kesadaran atas kesalahan telah menyakiti hati seseorang yang disayangi.

5. Every Woman in the World

Pada era 80an, Air Supply kembali menorehkan prestasi di tangga lagu Billboard lewat Every Woman in the World.

Lagu yang ditulis oleh Graham Russell ini mengisahkan tentang keinginan sosok wanita mendapatkan cinta ditengah perjuangan kesetaraan gender masa itu.