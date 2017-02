Rising Star Indonesia: Fazrun Samai Aksi Gemilang Bening Ayu

JAKARTA - Fazrun menyusul keberhasilan Bening Ayu ke Babak Super 7 Rising Star Indonesia. Membawakan lagu Don't Let Me Down milik The Chainsmokers diatas panggung Super 8 Senin malam ini (27/2/2017), pria 27 tahun secara dramatis sukses menyamai perolehan suara gadis asal Yogyakarta yakni 80 persen.

Sempat kurang meyakinkan di awal penampilan, Fazrun berhasil menemukan momentum di pertengahan lagu. Hal ini langsung membuat keempat expert yakni Armand Maulana, Judika, Ariel dan Anang Hermansyah memberikan tambahan vote kepada pria yang identik dengan lengkingan suara khasnya.

Mengomentari aksi panggung Fazrun, Anang Hermansyah langsung memuji keberaniannya dalam merubah warna lagu yang sangat populer di kalangan masyarakat.

"Ini sebuah keberanian untuk mengubah lagu menjadi berbeda dengan warna aslinya. Ini lagu yang sangat famous. Itu sebuah modal untuk jadi seorang superstar," ujarnya.

Tak hanya Anang, Ariel juga melakukan hal senada. Menurutnya, konsep yang dibawakan Fazrun cukup menarik dan sangat layak dinikmati.

"Konsep yang menarik. Walaupun diawal sempat kurang bisa menikmati, tapi secara keseluruhan bagus banget," tutur Ariel.