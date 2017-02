Celine Dion yakin Beyonce Bakal Jadi Ibu yang Hebat

LOS ANGELES - Kehamilan Beyonce Knowles menjadi perhatian banyak orang. Sejumlah selebritas pun membicarakan kehamilan anak kembar istri Jay Z ini. Salah satunya diva pop dunia, Celine Dion yang juga memiliki anak kembar.



Dilansir dari E! Online, wanita bersuara merdu itu mengungkapkan, bahwa memiliki anak kembar merupakan sebuah anugerah. Dia pun emenilai bahwa Beyonce merupakan ibu yang baik dan akan membesarkan anak-anaknya dengan baik.



"Menurutku anak kembar itu benar-benar anugerah ya. Aku juga punya anak kembar. Menurutku dia bakal mengatasinya dengan baik. Dia kan sudah berpengalaman di bisnisnya, dia juga punya orang-orang yang bisa dipercaya," papar pelantun My Heart Will Go On itu.



Meski diakui Celine mengurus anak kembar bukanlah perkara mudah, namun wanita 48 tahun tersebut yakin bahwa Beyonce tidak akan mengalami kesulitan. Apalagi Beyonce dikelilingi oleh banyak orang yang akan membantunya seperti sang ibu, Tina dan adiknya Solage Knowles



"Memang bakal hectic banget di rumah. Tapi Beyonce cukup beruntung karena dirinya punya banyak orang yang siap membantunya. Tapi memang tak ada yang bisa menggantikan ibu. Dan dia itu ibu yang luar biasa, aku yakin itu. Beyonce tahu apa yang dia lakukan. Dia hebat. Dia adalah idaman dari semua wanita, cantik dan di atas segalanya. I love you Beyonce," pungkasnya.