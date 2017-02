Intip Karakter Suzy Bae dan Lee Jong Suk di Drama Baru

SEOUL - Suzy Bae dan juga Lee Jong Suk akan bermain dalam sebuh drama terbaru bertajuk While You are Sleeping. Pihak drama merilis penjelasan karakter dari peran Suzy dan Lee Jong Suk.

Mengutip Sindonews, drama ini akan memiliki genre fantasy romantis. Berawal dari seorang jaksa Jeong Jae Chan yang dimainkan oleh Lee Jong Suk. Jeong pun bertemu dengan seorang wanita bernama Nam Hong Ju yang dimainkan Suzy.

Wanita ini bisa melihat masa depan melalui mimpi. Usai bertemu, keduanya pun memutuskan untuk bekerja sama agar hal buruk dalam mimpi tersebut tidak terjadi.

Nam Hong Ju, wanita yang tinggal didepan rumah Jeong Jae Chan. Ia memiliki kekuatan bisa melihat masa depan melalui mimpinya.

Awalnya Hong Ju memiliki banyak penghargaan atas pekerjaannya, namun semenjak ia melihat masa depan dan mulai kehilangan orang-orang yang dicintainya, Hong Ju memutuskan untuk tinggal dirumah dan menghindari masa depan tersebut.

Tetapi ia bermimpi mengenai Jeong Jae Chan dan melihat bahwa Jeong Jae Chan dapat membantunya merubah masa depan. Drama ini rencananya akan tayang tahun ini melalui stasiun televisi SBS.