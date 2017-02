Reaksi Emma Stone dan Ryan Gosling saat Tahu La La Land Batal Menang Oscar 2017

LOS ANGELES- Oscar 2017 ditutup dengan kejadian menghebohkan. Saat mengumumkan kategori Best Picture, pembaca nominasi yakni Wearen Beatty dan Faye Dunaway ternyata salah menyebut nama pemenangnya.

(Foto: Dailymail)

Wearen menyebut La La Land sebagai pemenang Best Picture. Namun sebenarnya, Moonlight-lah yang tertulis sebagai peraih piala Oscar 2017 di kategori tersebut.

Padahal, begitu La La Land diumumkan sebagai pemenang, seluruh pemain dan kru langsung menuju panggung. Kebahagiaan juga sempat terpancar dari wajar mereka.

(Foto: Dailymail)



Namun keadaan itu berbalik, saat Jordan Horowitz, produser La La Land tengah berpidato. Para pemain dan kru yang berada di belakangnya justru terlihat bingung.

Mereka kaget karena ternyata bukan La La Land yang menang, melainkan Moonlight.

Emma Stone yang jadi pemeran wanita utama di film tersebut pun tampak sangat terkejut. “Oh my God, Oh My God,” kata Emma berulang-ulang.

(Foto: Dailymail)

Tak kalah dengan Emma, sutradara Damien Chazelle juga terlihat syok. Dari wajahnya, Damien terlihat sedih saat mendapati bukan filmnya yang menang.

Reaksi berbeda justru diperlihatkan Ryan Gosling. Pemeran Sebastian di La La Land itu justru menahan tawa filmnya gagal menang.

Jordan Horowitz yang mengetahui ada sedikit kehebohan di belakangnya pun langsung berhenti pidato. Sama seperti yang lain, Horowitz tampak kaget karena telah terjadi kesalahan.

Meski begitu, Horowitz menyatakan tetap bangga kalau bukan filmnya yang menang. Horowitz sendiri bahkan yang langsung mengumumkan bahwa Moonlight-lah pemenang sebenarnya.

(Foto: LA Times)

"Ini tidak bercanda, Moonlight, Anda-lah pemenangnya. Moonlight, film terbaik. Aku benar-benar bangga menyerahkan piala ini untuk teman-temanku dari Moonlight," tutur Horowitz.

Sementara itu, La La Land sendiri hanya berhasil membawa enam piala. Padahal sebelumnya, La La Land digadang-gadang bisa menyapu bersih 14 nominasi yang didapat.