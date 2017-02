OSCAR 2017: Sempat Saling Sindir, Jimmy Kimmel Ajak Matt Damon Berdamai

LOS ANGELES – Keributan antara Jimmy Kimmel dan Matt Damon belum berakhir. Panggung Oscar 2017 kembali menjadi saksi perselisihan antara kedua selebriti tersebut. Namun, setelah acara bergengsi ke-89 tersebut beres, Jimmy justru mengajak untuk berdamai.

Sebagai host acara yang digelar pada Senin (27/02/2017) tersebut, Jimmy membahas berbagai isu, seperti politik dan menyindir Mel Gibson. Namun, momen paling diingat adalah saat Jimmy menyindir Matt Damon di pembukaan acara.

“Malam ini, untuk menyatukan kita bersama, aku ingin berdamai dengan seseorang yang pernah bermasalah denganku. Aku kenal Matt sudah sangat lama, waktu pertama kenal, aku yang gendut. Dia orang yang egois, yang pernah bekerja dengannya pasti tahu. Tapi Matt baru saja melakukan sesuatu yang sangat tidak egois dan aku ingin memujinya,” buka Jimmy.

Ucapan Jimmy bukan hanya sekadar pujian, dirinya lantas membahas bagaimana Matt yang memproduseri film Manchester by the Sea, justru tidak mengambil peran utama untuk sendiri dan memberikannya kepada Casey Affleck.

Padahal, film tersebut mampu memperoleh enam nominasi di panggung Oscar dan Casey akhirnya berhasil memenangkan Best Actor karena film tersebut.

Sementara itu, Matt malah membintangi The Great Wall yang gagal di pasaran. Dikutip Business Insider, film tersebut menghabiskan dana sekitar 150 juta Dolar AS, namun hanya menghasilkan box office sebesar 128 juta Dolar AS jika digabungkan antara pendapatan Amerika Serikat dan seluruh dunia.

“Dia bisa saja ambil peran itu sendiri, tapi tidak. Dia beri pada teman masa kecilnya, Casey Affleck. Dia memberikan peran yang bisa jadi hebat itu pada temannya dan malah membuat film kuncir rambut Cina. Smooth move dumba**,” tutur Jimmy.

Ulah Jimmy belum berakhir. Ketika Matt dan Ben Affleck diminta membacakan pemenang kategori Best Original Screenplay, Jimmy memanggil mereka sebagai “Ben Affleck dan tamu”. Ketika Matt mulai berbicara, orkestra musik bermain atas perintah Jimmy dari bawah panggung. Ben pun menggunakan momen ini untuk mengerjai Matt habis-habisan di atas panggung.

Jimmy dan Matt memang diketahui telah berselisih sejak acara Live! Jimmy didirikan 2005. Ketika itu, Jimmy berulang kali menyebutkan “Maaf untuk Matt Damon kami tidak ada waktu lagi” hingga 12 tahun acara tersebut berjalan. Matt pun belum pernah benar-benar membintangi acara Live! Jimmy.