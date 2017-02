OSCAR 2017: Mahershala Ali, Aktor Muslim Pertama yang Menang Oscar

LOS ANGELES- Berbagai kejutan terjadi di perhelatan Oscar 2017. Salah satunya adalah kemenangan Mahershala Ali sebagai aktor pendukung terbaik.

Mahershala sukses membawa pulang piala Oscar pertamanya melalui film Moonlight. Kemenangan tersebut sekaligus mencatatkan sejarah, karena Mahershala merupakan aktor muslim pertama yang berhasil meraih Oscar.

Kemenangan Mahershala juga terjadi di tengah-tengah kontroversi terkait larangan masuk bagi muslim dari tujuh negara yang ditetapkan Gedung Putih.

Mahershala sendiri terlahir dengan nama Mahershalalhashbaz Gilmore. Mahershala yang sebelumnya dibesarkan sebagai kristiani, memutuskan untuk pindah keyakinan pada tahun 2000. Dengan keyakinan baru sebagai muslim, dia pun mengganti nama belakangnya dari Gilmore ke Ali.

“Ibuku seorang pendeta, saya seorang Muslim. Tapi, dia tidak menentang ketika aku memutuskan untuk pindah keyakinan 17 tahun lalu. Saya bisa katakan sekarang, kami meletakkan segala sesuatunya ke samping. Aku bisa melihatnya, dia bisa melihatku. Kami saling mencintai, termasuk hal-hal yang detil. Ini tidak begitu penting,” tuturnya di SAG Awards beberapa waktu lalu.

Nama Mahershala di dunia seni peran mulai dikenal ketika memerankan Remy Danton di serial Netflix, House of Card. Selama berkarier, Mahershala sudah membintangi beberapa film diantaranya The Curious Case of Benjamin Button, The Place Beyond the Pines'The Hunger Games: Mockingjay, serta Free State of Jones.

Untuk film Moonlight, Mahershala berperan sebagai seorang pengedar narkoba bernama Juan. Di film tersebut, Mahershala menjadi ayah angkat dari tokoh utamanya yang bernama Chiron.

Karena kerja kerasnya di film Moonlight, Mahershala sukses meraih piala Oscar pertamanya lewat kategori Best Supporting Actor. Di kategori tersebut, Mahershala berhasil mengalahkan nominator lainnya, Dev Patel (Lion), Lucas Hedges (Manchester by The Sea), serta Michael Shannon (Nocturnal Animals) dan Jeff Bridges (Hell or High Water).

“Aku ingin berterima kasih pada guruku Satu hal yang mereka selalu katakan padaku, ini bukan tentang kamu. Ini tentang karakternya. Kamu hanya seorang hamba. Kamu-lah yang menjalankan cerita dan karakter ini,” kata Ali saat dalam pidato kemenangannya di Oscar 2017.