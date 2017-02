OSCAR 2017: Daftar Lengkap Pemenang

Moonlight menang di Oscar 2017 (Foto: The New York Times)

LOS ANGELES – Penghargaan Oscar akhirnya selesai digelar. Para pemenang dari berbagai nominasi pun telah diumumkan.

Pada ajang Oscar 2017, film La La Land gagal memboyong semua nominasi. Padahal sebelumnya, La La Land yang mendapat 14 nominasi itu digadang-gadang akan meraih kesuksesan besar di Oscar 2017.

Berikut daftar lengkap pemenang Piala Oscar 217 yang dirangkum Okezone.

Best Picture: Moonlight

Best Actress: Emma Stone, La La Land

Best Supporting Actress: Viola Davis, Fences

Best Actor: Casey Affleck, Manchester by the Sea

Best Supporting Actor: Mahershala Ali, Moonlight

Best Documentary Feature: O.J.: Made in America

Best Director : Damien Chazelle, La La Land

Best Adapted Screenplay: Moonlight, Barry Jenkins with story by Tarell Alvin McCranley

Best Original Screenplay: Manchester by the Sea, Kenneth Lonergan

Best Foreign Language Film: The Salesman

Best Original Score: La La Land

Best Original Song: City of Stars, La La Land

Best Cinematography: La La Land

Best Production Design: La La Land

Best Makeup and Hairstyling: Suicide Squad

Best Costume Design: Fantastic Beasts and Where to Find Them

Best Visual Effects: The Jungle Book

Best Sound Editing: Arrival

Best Sound Mixing: Hacksaw Ridge

Best Documentary Short: The White Helmets

Best Live Action Short: Sing

Best Animated Feature: Zootopia

Best Film Editing: Hacksaw Ridge

Best Animated Short: Pipe