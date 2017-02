OSCAR 2017: Filmnya Menang, Masa Lalu Mel Gibson Rasis Justru Dipermasalahkan

LOS ANGELES – Film Hacksaw Ridge berhasil meraih piala Oscar 2017, namun dibalik kemenangannya justru sang sutradara Mel Gibson disambut dingin netizen. Rupanya, masa lalu sang pria berusia 61 tahun itu dipermasalahkan karena pernah bicara rasis.

“Lucu saja orang cepat sekali memaafkan Mel Gibson,” tulis seorang netizen.

This #Oscars has been kind of boring. Somebody please give Mel Gibson a drink and make it interesting