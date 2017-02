OSCAR 2017: Duh, Netizen Protes Suicide Squad Menang Best Make-Up

LOS ANGELES – Meski mendapat kritik pedas akibat menjadi nomine, tidak menghentikan langkah film Suicide Squad meraih Oscar 2017. Namun, setelah kemenangannya, netizen justru menyerang balik karya DC Comics itu dan tak rela menjadi pemenang di kategori Best Make-Up.

Dalam ajang Oscar 2017 yang digelar pada Senin (27/02/2017), Suicide Squad berhasil memenangkan kategori Best Make-Up di awal acara. Melihat kemenangan tersebut, netizen langsung melancarkan protes dan terkait kemenangan film itu di Twitter. Berbagai meme menghujat pun mulai bermunculan.

Suicide Squad just won Best Makeup.



Crazy to think we now have to refer to Suicide Squad as an "Academy Award-winning film." #Oscars