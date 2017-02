OSCAR 2017: Manchester by the Sea Raih Piala Lewat Best Original Screenplay

Film Manchester by the Sea. (Foto: fandango)

LOS ANGELES – Menjadi produser dan nomine untuk film berjudul Manchester by the Sea, Matt Damon akhirnya raih piala Oscar 2017 di kategori Best Original Screenplay.

Matt Damon mampu meraih sukses setelah fim yang diproduserinya bersama dengan Kimberly Steward, Lauren Beck, Chris Moore dan Kevin J. Walsh, meraih piala Oscar 2017 yang dihelat di Los Angeles, Amerika Serikat.

Film yang disutradarai oleh Kenneth Lonnergan itu mengisahkan tentang seseorang yang depresi berat tersebut turut dibintangi oleh Michaelle Williams, Casey Affleck, Kyle Chandler, hingga Lucas Hedges tersebut mampu menarik minat para penonton sepanjang dirilis sejak pertengahan 2016.

Manchester by the Sea berhasil menyingkarkan sejumlah nomine mulai dari Hell or High Water (Taylor Sheridan), La La Land (Damien Chazelle), The Lobster (Yorgos Lanthimos and Efthimis Filippou), 20th Century Women (Mike Mills).

Ajang tahunan bergengsi ke-89 di industri film ini diselenggarakan di Dolby Theaters, Los Angeles, Amerika Serikat. Oscar 2017 turut dihadiri deretan artis dan aktor ternama mulai dari Denzel Washington, Emma Stone, hingga Andrew Garfield.