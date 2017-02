OSCAR 2017: John Legend Nyanyi 'City of Stars', La La Land Jadi Nyata di Panggung

LOS ANGELES - John Legend memberikan penampilan manis di panggung Oscar. Membawakan lagu andalan dari film La La Land, City of Stars, John tampil seorang diri dengan sebuah piano.

Menariknya, panampillan John diiringi oleh penari latar dan layar yang membawa ingatan para penonton ke film La La Land. Penuh bintang, pemandangan malam kota, semua terlihat begitu nyata di Dolby Theatre.

City of Stars menjadi salah satu nomine dalam kategori Best Original Song. Lagu ciptaan John Legend ini akan beradu dengan Can't Stop the Feeling, How Far I'll Go, Audition, dan The Empty Chair.

Mampukah La La Land menambah kemenangannya tahun ini? Nantikan terus hasil Oscar di Okezone.