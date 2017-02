OSCAR 2017: The Jungle Book Sukses Jadi Best Visual Effect

LOS ANGELES – Film berjudul The Jungle Book akhirnya berhasil memboyong satu piala Oscar 2017 lewat kategori Best Visual Effect.

Film yang bercerita tentang fantasi petualangan seorang anak yang berada di hutan ini dirilis pada 2016 di Amerika Serikat yang disutradarai Jon Favreau dan diproduseri oleh Jon Favreau beserta Brigham Taylor.

The Jungle Book mampu menyingkirkan nomine lainnya seperti Deepwater Horizon, Doctor Strange, Kubo and the Two Strings, dan Rogue One: A Star Wars Story.

The Jungle Book nyatanta sukses mengalahkan Rogue One yang diprediksi oleh para pengamat film akan memenangkan piala Oscar di kategori ini. Film ini nyatanya mampu menempatkan seorang anak kecil menjadi satu-satunya non-efek dalam seluruh film. Sisanya merupakan efek yang dramatis.



Diselenggarakan di Dolby Theaters, Los Angeles, Amerika Serikat, ajang tahunan Oscar 2017 ke-89 ini turut dihadiri deretan artis dan aktor ternama mulai dari Denzel Washington, Emma Stone, hingga Andrew Garfield.