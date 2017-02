OSCAR 2017: Dapat Satu Piala, La La Land Akhirnya Pecah Telur

LOS ANGELES- Film La La Land akhirnya pecah telur di ajang Oscar 2017. La La Land berhasil meraih piala pertamanya di Oscar 2017, untuk kategori Production Design.

Dakota Johnson dan Jamie Dornan didapuk menjadi pembaca nominasi kategori ini. Untuk kategori tersebut, saingan La La Land diantaranya Fantastic Beasts and Where to Find Them, Hail, Caesar serta Passengers.

La La Land sendiri merupakan film yang paling banyak masuk nominasi di Oscar 2017, yakni 14 kategori. Namun hingga saat ini, baru satu nominasi yang berhasil dimenangkan film La La Land. Padahal sebelum Oscar berlangsung, film yang dibintangi Ryan Gosling dan Emma Stone itu sempat digadang-gadang bakal meraup semua nominasi.

Saat ini, penghargaan Oscar 2017 tengah berlangsung di Dolby Theater, Los Angeles, Amerika Serikat. Sebanyak 24 pemenang akan dibacakan termasuk Best Actress, Best Actor dan Best Picture.