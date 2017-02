OSCAR 2017: Film Blockbuster Kuasai Kategori Make-Up dan Costume Design

LOS ANGELES - Oscar 2017 menjadi saksi bahwa film-film blockbuster, yang notabene lebih mengincar keuntungan finansial akhirnya mampu bicara banyak karena berhasil menjadi pemenang di panggung Oscar.

Terbukti dari kategori Best Make-Up and Hairstyling serta Best Costume Design yang direbut oleh dua film blockbuster, yakni Suicide Squad dan Fantastic Beasts and Where to Find Them.

Suicide Squad berhasil mengalahkan A Man Called Over dan Star Trek Beyond. Sementara itu, Fantastic Beasts di luar dugaan mampu mengalahkan La La Land, yang pada gelaran ke-89 tahun ini mendominasi di berbagai 14 kategori.

Hasil ini cukup mengejutkan mengingat tak banyak film blockbuster yang biasanya mendapat Piala Oscar. Film-film superhero seperti Suicide Squad dan Fantastic Beasts biasanya hanya menjadi nomine pelengkap saja.

Film-film blockbuster juga masih menyisakan peluang di beberapa kategori lain seperti Best Visual Effect yang dikuasai oleh Dr. Strange, Jungle Book, dan Rogue One: A Star Wars Story. Mampukah mereka menjadi pemenang dalam kategori ini? Nantikan beritanya di Okezone.