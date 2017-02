OSCAR 2017: Justin Timberlake Buka Panggung Oscar Lewat Can't Stop the Feeling

LOS ANGELES – Justin Timberlake membuka panggung Oscar 2017 dengan lagu hits andalannya dari film Trolls yang berjudul Can't Stop the Feeling. Dengan para penari latarnya, ia berhasil mengajak para tamu undangan untuk bergoyang bersama.

"Hollywood, you look so lovely tonight!!!" serunya di tengah lagu.

Justin datang dari arah tempat duduk penonton menuju panggung sambil menyapa dan mengajak mereka untuk bernyanyi bersama. Justin pun memberikan pembukaan yang luar biasa dan langsung menghangatkan suasana.

Terlihat para aktor dan aktris papan atas Hollywood yang hadir turut menyanyikan lagu tersebut. Soundtrack film Can't Stop the Feeling sendiri masuk dalam kategori Best Original Song.

Diselenggarakan di Dolby Theater, Los Angeles, Amerika Serikat, Oscar 2017 dipandu oleh host ternama Jimmy Kimmel. Sederet nomine pun turut hadir mulai dari Matt Damon, Denzel Washington, Emma Stone, dan lainnya.