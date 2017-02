OSCAR 2017: Lima Soundtrack Nomine Bakal Guncang Panggung Oscar

LOS ANGELES - Ajang penghargaan tahunan, Academy Awards 2017 atau yang akrab dikenal sebagai Oscar bakal dimeriahkan dengan lima soundtrack para nomine. Pada perhelatan ke-89 tersebut, lagu – lagu tersebut akan dibawakan oleh ada penampilan dari Justin Timberlake, John Legend, Sting, dan Lin Manuel Miranda.

Mereka akan mengguncang panggung Academy Awards 2017 dengan lagu-lagu yang masuk nomine.

Dilansir Oscar.go.com, Senin (27/2/2017), beberapa waktu lalu produser Academy Awards 2017, Michael De Luca dan Jennifer Tood mengumumkan bahwa lagu-lagu yang masuk nominasi akan dipersembahkan di atas panggung.

Soundtrack tersebut adalah How Far I'll Go, The Empty Chair, Can't Stop the Feeling, Audition (The Fools Who Dream), dan City of Stars.

Acara yang digelar di Dolby Theaters, Los Angeles, Amerika Serikat, akan menghadirkan para insan perfilman papan atas. Michael De Luca dan Jennifer Tood pun siap menyambut orang-orang hebat yang masuk dalam nomine.

"Kami sangat senang menyambut seniman kelas dunia pada perhelatan Oscar. Acara ini tidak hanya mempersembahkan lima soundtrack film yang masuk nomine," pungkasnya.