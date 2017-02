Proses Pembuatan Rumit, Harga Piala Oscar Ternyata Cuma Rp130 Ribu

LOS ANGELES - Academy Awards merilis sebuah video singkat yang menampilkan proses pembuatan Piala Oscar. Lewat akun Instagram resmi @theacademy mengurutkan proses produksi piala ksatria berwarna emas tersebut.

Video dibuka dengan tampilan proses pencetakan piala, pengelasan, penajaman cetakan,hingga pelemuran emas. Bentuk semakin sempurna dan bersih setelah penggosokkan dan pencucian yang membuat piala semakin mengkilat dan terkesan mewah.

"The Oscars take uite a journey before they hit the stage on Sunday," tulisnya.

Piala Oscar konsisten dengan berat dan ukurannya sejak tahun 1982 yaitu 34,3 centimeter dan 3,85 kilogram. Sementara untuk harganya sendiri, piala emas tersebut hanya sekitar Rp 130.000,-.

Disamping itu, Oscar 2017 akan digelar pada 26 Febuari di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat. Ajang penghargaan insan perfilman dunia tersebut dipandu oleh pembawa acara Jimmy Kimel.