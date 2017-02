Momen Fashion Terbaik Red Carpet Piala Oscar

LOS ANGELES - Momen red carpet menjadi sorotan awal jelang ajang The Academy Awards ke-89. Berbagai gaun dan setelan baju indah hingga unik menjadi perbincangan dan bahkan kenagan hingga saat ini.

BBC merangkum deretan aktor, aktris dan penyanyi yang menghadiri ajang penyerahan Piala Oscars beberapa tahun silam dalam potret red carpet. Mulai dari penyanyi Bjork, Celine Dion, Angelina Jolie dan Gweneth Pattrow masuk dalam daftar. Simak potret unik para selebriti di red carpet berikut ini.

1. Bjork - Gaun Lever Angsa

Kostum putih dengan balutan leher angsa menjadi fenomenal saat Bjork berlenggang di red carpet pada 2001. Penyanyi pop asal Islandia tersebut sempat mendapat ejekan mengenai gain yang dipakainya saat itu.

Namun, karya Marjan Pejoski tersebut mendapat tempat membanggakan di kemudian hari. Gaun angsa putih itu diabadikan dalam museum seni di New York.

2. Cher - Kostum Penari Festival

Aktris sekaligus penyanyi Cher menjadi sorotan lewah kostum uniknya dalam red carpet Oscars tahun 1986. Gain hitam seksi lengkap dengan hiasan kepala heboh layaknya penari festival.

3. Lizzy Gardiner - Kostum Kepingan Kartu Emas

Desainer kostum Hollywood Lizzy Gardiner menjadi sorotan dalam Piala Oscars tahun 1995. Ia tampil di karpet merah dengan gaun emasnya.

Bukan sembarang emas, itu semua adalah kumpulan 245 kepingan American Express Gold yang sudah tak lagi dipakai. Ia memamerkan gaun uniknya sambil memboyong piala kemenangan untuk film The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert.

4. Trey Parker & Matt Stone - Parodi J.Lo dan Gwyneth Paltrow

Aktor Trey Parker dan Matt Stone tampil mencengangkan di karpet merah Oscars tahun 2000. Mereka tampil memparodikan gaun dari dua selebriti yaitu Parker dengan gaun hijau Jennifer Lopez saat memenangkan Grammy, sementara Stone bergaya dengan gain merah muda saat Gwyneth Paltrow memenangkan Oscars.

5. Jeany Beevan - Jaket Kulit Menyala

Desainer Jeany Bevan merasa malu dengan jaket kulit menyala yang dikenakan dalam Oscars 2016. Pemegang dua Piala Oscasr untuk film Mad Max : Furry Road kategori Best Costume Desiner mengungkapkan rasa malunya di atas panggung, "Aku terlihat aneh dengan ini."

6. Angelina Jolie - Kaki Indah Berbalut Gaun Hitam

Aktris Angelina Jolie tampil memukau dengan gaun hitamnya di karpet merah setibanya di Oscars 2012. Mantan istri Brad Pitt ini memamerkan lekuk tubuh dan kakinya yang indah dalam balutan gaun dari Atelier Versace.

7. Celine Dion - Tuxedo Terbalik

Penyanyi Celine Dion menjadi sorotan dalam red carpet Oscasr 1999. Pelantun My Heart Will Go On tersebut mengenakan setelan tuxedo putih dengan posisi terbalik.

Pakaiannya tersebut membuatnya mendapat penilaian sebagai pakaian terburuknya.

8. Pharell William - Tanpa 'Topi Andalan

Pharell William tampil kompak dengan Helen istrinya dalam Oscars 2014. Mereka mengenakan setelan tuxedo dan Pharell lepas dari gaya khas topinya. Namun, ia mengembalikan gayanya saat membawakan lagu Happy di atas panggung.