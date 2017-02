Moonlight Sudah Menang Lebih Dulu Sebelum Oscar

LOS ANGELES - Moonlight telah membuktikan kemenangan mereka tepat sehari sebelum ajang Oscar 2017. Film garapan sutradara Barry Jenkins tersebut baru saja memenangkan ajang Independent Spirit Awards ke-32 yang digelar pada Sabtu, 25 Febuari 2017.

Film ini meraih tiga penghargaan sekaligus yaitu Best Feature, Best Director (Barry Jenkins) dan Best Screenplay (Barry Jenkins dan Tarrel Alvin McCraney). Kemenagan ini telak menggeser deretan film dengan kategori yang sama di Oscar seperti La La Land dan Manchaster by the Sea.

Dilansri BBC, aktris pemeran Moonlight, Naomie Harris mengungkapkan rasa bangganya pada film yang dibintanginya. Khusunya dari sisi politis ajang penghargaan.

"Ini benar-benar mencerminkan kemasyarakatan. Ini juga meneguhkan kami dengan cara yang berbeda. Jadi, aku pikir ini akan menjadi tahun paling politis dalam Oscar," ujar Naomie.

Sementara itu, Moonlight memegang sederet kategori dalam Oscar 2017 yang digelar pada Minggu (26/2/2017) di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat. Diantaranya yaitu Best Picture, Best Director, Best Supporting Actor, Best Supporting Actress, dan Best Film Editing.