Oscars Masih Dianggap Abaikan Bakat-Bakat Keturunan Latin

LOS ANGELES – Ketika penghargaan bidang perfilman Academy Awards atau yang lebih dikenal dengan penyerahan piala Oscar malam ini, Minggu (24/2) waktu setempat, ada kemungkinan salah satu film dengan pemeran utama kulit berwarna akan memperoleh penghargaan. Empat dari sembilan film terbaik termasuk dalam kategori itu: “Fences,” “Hidden Figures” “Lion” dan “Moonlight.”

Itu berbeda dengan dua tahun lalu, ketika tagar #OscarsSoWhite mulai memarahi Academy of Motion Picture Arts and Sciences karena mengabaikan minoritas untuk diunggulkan mendapat penghargaan.

Tetapi sebagian pengamat mengatakan, Hollywood masih jauh dalam hal mengakui bakat keturunan Latino.

"Pasar Hispanik di Amerika sangat penting untuk keberhasilan atau kegagalan sebuah film, tetapi Hollywood tidak memperhatikan orang Hispanik, baik yang di depan kamera atau yang di belakang layar," kata Santiago Pozo, CEO Arenas Entertainment, perusahaan yang berkantor di Los Angeles yang memasarkan acara hiburan untuk warga Hispanik Amerika.

Hanya dua tokoh film keturunan Latino yang mendapat unggulan meraih piala Oscar tahun ini yaitu, sutradara film Meksiko, Rodrigo Prieto, untuk film Silencio dan Lin-Manuel Miranda, yang terkenal karena film musik Hamilton, untuk lagunya How Far I’ll Go dalam film animasi produksi Disney Moana.